В Мантуровском районе заложили «Парк будущих поколений». На экосубботник вышли школьники, учителя и местные жители. Хвойный парк насчитывает 15000 сосен, елей и сибирских лиственниц. Его площадь – около 2 га.

В создании молодого парка участникам акции помогали лесоводы. Они разработали схему смешения пород, которая показывает какие деревья, в каком количестве и как должны размещаться на площади.

Сейчас посадка деревьев и лесовосстановительные работы проходят во всех районах Курской области.



