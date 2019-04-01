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    В Мантуровском районе заложили «Парк будущих поколений»

    Сегодня, 08:24
    В Мантуровском районе заложили «Парк будущих поколений»
    В Мантуровском районе заложили «Парк будущих поколений». На экосубботник вышли школьники, учителя и местные жители. Хвойный парк насчитывает 15000 сосен, елей и сибирских лиственниц. Его площадь – около 2 га. 
    В создании молодого парка участникам акции помогали лесоводы. Они разработали схему смешения пород, которая показывает какие деревья, в каком количестве и как должны размещаться на площади. 
    Сейчас посадка деревьев и лесовосстановительные работы проходят во всех районах Курской области.

     

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