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    Роман Старовойт получил диплом «школы губернаторов»

    Сегодня, 08:51
    Роман Старовойт получил диплом «школы губернаторов»
    Президент РФ Владимир Путин встретился с выпускниками второго потока программы развития кадрового управленческого резерва, которую ещё называют «школой губернаторов». Среди 75 человек, прошедших обучение - врио губернатора Курской области Роман Старовойт, а также сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, главы ряда регионов. 
    Президент России поздравил «вчерашних студентов» с успешным окончанием учебы и выразил надежду, что каждый выпускник продолжит движение по карьерной лестнице, показывая достойный пример другим, будет работать на пользу людей и страны. 
    Глава Курской области был слушателем второго потока «школы губернаторов», который стартовал 13 июня прошлого года. А 17 апреля этого года у участников программы был «выпускной». 
    Программа подготовки кадров запущена в июле 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Основная цель программы - подготовка резерва для выдвижения на государственные должности регионального и федерального уровней.

     

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