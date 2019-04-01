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    В курском Драмтеатре покажут «Семь ужинов»

    Сегодня, 09:32
    В курском Драмтеатре покажут «Семь ужинов»
    В воскресенье, 21 апреля в 13.00 в Курском драмтеатре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» покажут романтическую комедию «Семь ужинов» от режиссёра Кирилла Плетнёва. Категория 12+.
    Саундтрек в нём исполняет латвийская рок-группа «Brainstorm». Композиция «Мотив» написана специально к «Семи ужинам» композитором Артёмом Михаенкиным. Участники коллектива «BrainStorm» не только исполнили песню, но и снялись в роли самих себя в финальной сцене картины, съемка которой проходила в одном из московских парков прошлой весной.
    А за полчаса до показа гостей традиционно ждёт мероприятие в фойе театра - на сей раз «Романтический полдень». Выступят музыкальные коллективы города, а на экране покажут короткий фильм о народной артистке РСФСР Ларисе Лужиной – женственной и мужественной одновременно.

     

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