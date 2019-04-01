В преддверии Национального дня донора курские росгвардейцы сдали 15 литров крови

В преддверии Национального дня донора военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Курской области в очередной раз приняли участие в сдаче крови. Они пополнили донорский банк Курской областной клинической станции переливания крови на 15 литров. Организаторами масштабной акции выступила медицинская служба областного Управления Росгвардии. Перед началом процедуры добровольцы прошли обязательный в таких случаях медицинский осмотр.

Пример личному составу подал начальник регионального ведомства полковник полиции Константин Обушев. Он сдал кровь первым.

«Военнослужащие и сотрудники Росгвардии ежедневно обеспечивают общественную безопасность населения, защищая его права и свободы, и мы всегда готовы помогать людям и таким образом», - заключил руководитель ведомства.

Станцию переливания крови посетили как сотрудники, впервые пришедшие помочь людям, так и росгвардейцы, являющиеся почётными донорами.



