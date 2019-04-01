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    Свалку в Поповском лесу пообещали ликвидировать к 15 мая

    Сегодня, 12:30
    Свалку в Поповском лесу пообещали ликвидировать к 15 мая
    Департамент экологической безопасности и природопользования заявил, что свалку в Поповском лесу ликвидируют к середине мая. 
    Факт загрязнения лесной территории подтвердился в ходе выездной проверки, которую провели специалисты департамента совместно с представителями ОНФ. По мнению активистов, территорию загрязнило ООО «Интеграл – Строй», которое занимается уборкой городских улиц.
    В свою очередь, руководство «Интеграла» свою вину отрицает, заявляя, что мусор на территории леса скапливался на протяжении многих лет. При этом специалисты компании приступили к уборке, которую намерены завершить до 15 мая. 
    Как сообщил директор департамента экологической безопасности и природопользования Курской области Константин Поляков, по факту загрязнения территории Поповского леса начато административное расследование. Виновных, по его итогам, накажут. Сейчас специалисты производят замеры, необходимые для расчёта ущерба, нанесённого окружающей среде.

     

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