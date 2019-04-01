На сайте www.sef-kursk.ru началась регистрация на VIII Среднерусский экономический форум.

Участие в форуме бесплатное.

СЭФ пройдёт в Курске 26-27 июня. Программа включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.



