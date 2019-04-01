поиск по сайту
 

    Началась регистрация на VIII Среднерусский экономический форум

    Сегодня, 12:47
    Началась регистрация на VIII Среднерусский экономический форум
    На сайте www.sef-kursk.ru началась регистрация на VIII Среднерусский экономический форум. 
    Участие в форуме бесплатное. 
    СЭФ пройдёт в Курске 26-27 июня. Программа включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов. 
    Форум призван ответить на вопрос, что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама