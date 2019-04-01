поиск по сайту
 

    Курская пенсионерка лишилась всех сбережений, впустив в дом мошенниц

    Сегодня, 13:18
    Курская пенсионерка лишилась всех сбережений, впустив в дом мошенниц
    В полицию Железногорска Курской области обратилась 83-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили крупную сумму денег. К старушке в  квартиру под видом работников социальной службы пришли две неизвестные женщины. Они сообщили, что ей положена компенсация по достижению ею 80 лет. Одну из них пожилая женщина впустила в дом, другая осталась ждать подельницу снаружи. Пока одна из подозреваемых увела хозяйку на кухню и отвлекла разговором, вторая вошла в дом и украла из шкафа деньги. Когда визитёрши ушли,  пенсионерка обнаружила, что лишилась своих сбережений.

    Сейчас полиция разыскивает злоумышленниц.

    Региональное УМВД сообщило приметы подозреваемых:

    Одна из женщин - 27-30 лет на вид, рост 165-167 см., худощавого телосложения, лицо круглое, светло-русые волосы собраны в пучок. Была одета в бежевую куртку, под ней могла быть красная кофта или куртка;

    Другая - на вид её ровесница, плотного телосложения, тёмные волосы завязаны в хвост. Была одета в тёмную куртку.

    Сотрудники полиции просят сообщить любую оперативную информацию о подозреваемых круглосуточно по телефону:  02, с мобильного 102.

    Полицейские ещё раз напоминают о том, чтобы не стать жертвами таких преступлений, не разговаривайте на улице с незнакомцами, не пускайте посторонних к себе в дом, не передавайте деньги и другие ценности чужим людям. А по всем интересующим вопросам обращайтесь только к специалистам соотвествующих государственных учреждений.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама