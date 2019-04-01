Курская пенсионерка лишилась всех сбережений, впустив в дом мошенниц

В полицию Железногорска Курской области обратилась 83-летняя пенсионерка, которая рассказала, что у неё похитили крупную сумму денег. К старушке в квартиру под видом работников социальной службы пришли две неизвестные женщины. Они сообщили, что ей положена компенсация по достижению ею 80 лет. Одну из них пожилая женщина впустила в дом, другая осталась ждать подельницу снаружи. Пока одна из подозреваемых увела хозяйку на кухню и отвлекла разговором, вторая вошла в дом и украла из шкафа деньги. Когда визитёрши ушли, пенсионерка обнаружила, что лишилась своих сбережений.





Сейчас полиция разыскивает злоумышленниц.





Региональное УМВД сообщило приметы подозреваемых:





Одна из женщин - 27-30 лет на вид, рост 165-167 см., худощавого телосложения, лицо круглое, светло-русые волосы собраны в пучок. Была одета в бежевую куртку, под ней могла быть красная кофта или куртка;





Другая - на вид её ровесница, плотного телосложения, тёмные волосы завязаны в хвост. Была одета в тёмную куртку.





Сотрудники полиции просят сообщить любую оперативную информацию о подозреваемых круглосуточно по телефону: 02, с мобильного 102.





Полицейские ещё раз напоминают о том, чтобы не стать жертвами таких преступлений, не разговаривайте на улице с незнакомцами, не пускайте посторонних к себе в дом, не передавайте деньги и другие ценности чужим людям. А по всем интересующим вопросам обращайтесь только к специалистам соотвествующих государственных учреждений.