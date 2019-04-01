Курская область. В суд направлено уголовное дело о ДТП, в котором погибли молодые спортсмены

Прокурор Октябрьского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Напомним, трагедия произошла вечером 12 октября прошлого года . Установлено, что автомобиль «ВАЗ-211440» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск граница с Украиной. В салоне автомобиля помимо водителя находились три пассажира – молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Молодые спортсмены ехали в Курчатов на спарринг по боксу. В это время двигавшийся во встречном направлении грузовой автомобиль «САЗ-3507» начал поворачивать налево и не уступил дорогу ВАЗу. В результате столкновения все четверо, ехавших в легковушке - тренер и спортсмены - погибли.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.



