19-летний курянин обворовывал машины и организации

Полицейские задержали 19-летнего курянина, его подозревают в совершении серии краж. Молодой человек в начале года был осуждён за аналогичные преступления, но вновь встал на криминальный путь. Выяснилось, что он причастен к хищению имущества одной из организаций в Сеймском округе. Ночью парень проник на территорию и похитил силовой кабель из меди от рельсового крана. Провода сумел демонтировать сам, но они оказались слишком тяжёлыми. Злоумышленник позвонил знакомому и попросил его перевести краденое на его авто к скупке лома цветных металлов. Похищенное продал чуть больше, чем за 15 тысяч рублей, в 4 раза дешевле реальной стоимости.

Молодой человек постоянно нуждался в деньгах и искал варианты для новых краж. Так он обратил внимание на парковку у одного из курских развлекательных центров. Несколько автомобилей стояли в неосвещённом месте. Курянин обошёл стоянку, заглядывая в каждую машину. В салоне одной из них он увидел женскую сумку и, разбив боковое стекло, похитил её. Внутри оказались золотые серьги с бриллиантами, которые он также продал. В стоявшем рядом микроавтобусе осталась незакрыта задняя дверь. Хозяева беспечно оставили в автомобиле ноутбук, который юный грабитель забрал с собой. Через несколько дней в микрорайоне КЗТЗ он оставил без аккумуляторов грузовую и две легковых машины. Помощь в перевозке краденого ему оказал тот же знакомый. Его тоже ждёт незавидная участь.

После задержания подозреваемый стал сотрудничать со следствием и до суда должен был оставаться под подпиской о невыезде. Чтобы зарабатывать честно устроился в службу такси водителем, но, через несколько дней попался на пьяной езде. Теперь во всех перипетиях судьбы молодого вора разбирается Следственный отдел №5 городского УМВД. Наказание фигуранту назначит суд по совокупности совершённых преступлений.