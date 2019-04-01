Изобретения курского ЮЗГУ наградили двумя золотыми медалями Женевской выставки

С 10 по 14 апреля в Женеве проходила 47-ая международная выставка изобретений и инноваций. От ЮЗГУ было представлено два изобретения из области теплоэнергетики и охраны окружающей среды:





-«Коррозионноустойчивая шахтная мультиблочная установка для очистки и утилизации дымовых газов» (авторы: Сергей Емельянов, Владимир Ежов, Олег Добросердов, Наталья Семичева);





-«Походная гелиотермо-электростанция» (авторы: Сергей Емельянов, Владимир Ежов, Олег Добросердов).





Женевская выставка является самой крупной международной выставкой изобретений в Европе! Более 60-ти стран со всех континентов земного шара представили свои разработки. В составе Российской делегации было 40 человек, которые презентовали инновации 20-ти организаций и предприятий страны. Но только ЮЗГУ стал лучшим среди всех российских представителей! Международное жюри проводило оценку изобретений. Наша делегация получила самую высокую экспертную оценку среди всех представленных изобретений России. Изобретения ЮЗГУ были награждены двумя золотыми медалями Женевской выставки, а также двумя медалями и дипломами национального общества изобретателей Франции, медалью и дипломом национального университета имени короля Саудовской Аравии Абдулазиза, также дипломом и медалью от делегации Малайзии, и дипломами Федеральной Службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации. Юго-Западный государственный университет представляли авторы изобретений, доктора технических наук Олег Добросердов и Владимир Ежов. Во время своей работы на выставке они провели ряд деловых переговоров и встреч с представителями зарубежных делегаций.