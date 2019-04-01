Курянин пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского

Под суд идёт житель Октябрьского района курской области, который пытался подкупить полицейского.

Как установило следствие, мужчина пытался передать взятку в 12 тыс. руб. начальнику группы дознания ОМВД России по Октябрьскому району за прекращение в отношении него уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

О случившемся сотрудник полиции сообщил в дежурную часть.

Теперь судьбу любителя пьяной езды решит Октябрьский районный суд.