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    Курянин пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского

    Сегодня, 15:38
    Курянин пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского
    Под суд идёт житель Октябрьского района курской области, который пытался подкупить полицейского.
    Как установило следствие, мужчина пытался передать взятку в 12 тыс. руб. начальнику группы дознания ОМВД России по Октябрьскому району за прекращение в отношении него уголовного дела, возбужденного по ст. 264.1 УК РФ в связи с управлением транспортным средством в состоянии опьянения.
    О случившемся сотрудник полиции сообщил в дежурную часть.
    Теперь судьбу любителя пьяной езды решит Октябрьский районный суд.

     

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