Курск. На улице Красной Армии проводят ямочный ремонт вместо капитального

Хорошая новость для курян - автомобилистов и не только - уже к концу этой недели завершится ремонт дороги по улице Красной Армии. Дорожное покрытие там пришлось переделывать после осенней замены теплосетей. Привести дорогу в порядок теплоэнергетиков заставил врио губернатора - уж очень много жалоб поступило от курян.

А теперь ложка дёгтя - ремонт будет не капитальный, как надеялись многие, а ямочный. Его уже начали в середине недели и уже почти завершили. Никакой капитальной замены асфальта не будет.

Но хотя бы, все недоделки, которые обнаружила специальная комиссия, которая выезжала на место пообещали устранить. Как пояснили в «Квадре», все работы ведутся за счёт подрядчика.

Напомним, после замены тепломагистрали асфальт сразу стал крошиться, появились ямы, в которые угодили несколько машин.