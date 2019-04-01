поиск по сайту
 

    Курск. На улице Красной Армии проводят ямочный ремонт вместо капитального

    Сегодня, 15:55
    Курск. На улице Красной Армии проводят ямочный ремонт вместо капитального
    Хорошая новость для курян - автомобилистов и не только - уже к концу этой недели завершится ремонт дороги по улице Красной Армии. Дорожное покрытие там пришлось переделывать после осенней замены теплосетей. Привести дорогу в порядок теплоэнергетиков заставил врио губернатора - уж очень много жалоб поступило от курян. 
    А теперь ложка дёгтя - ремонт будет не капитальный, как надеялись многие, а ямочный. Его уже начали в середине недели и уже почти завершили. Никакой капитальной замены асфальта не будет. 
    Но хотя бы, все  недоделки, которые  обнаружила специальная комиссия, которая выезжала на место пообещали устранить. Как пояснили в «Квадре», все работы ведутся за счёт подрядчика. 
    Напомним, после замены тепломагистрали асфальт сразу стал крошиться, появились ямы, в которые угодили несколько машин. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама