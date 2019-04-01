поиск по сайту
 

    Квартиры в Курской области стали дороже

    Сегодня, 16:15
    Квартиры в Курской области стали дороже
    Квартиры в Курской области стали дороже, сообщает Курскстат. Специалисты проанализировали данные, полученные за 1 квартала 2019 года.
    На конец квартала средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир по Курской области на первичном рынке жилья составила 41 305 рублей, на вторичном – 41 051 рублей.
    Дорожает вторичка не так быстро, как первичное жильё - на 1,5% за 1 квартал этого года. Средняя цена на новые квартиры увеличилась на 4,1%.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама