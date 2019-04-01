Квартиры в Курской области стали дороже, сообщает Курскстат. Специалисты проанализировали данные, полученные за 1 квартала 2019 года.

На конец квартала средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир по Курской области на первичном рынке жилья составила 41 305 рублей, на вторичном – 41 051 рублей.

Дорожает вторичка не так быстро, как первичное жильё - на 1,5% за 1 квартал этого года. Средняя цена на новые квартиры увеличилась на 4,1%.