12,5 лет колонии строгого режима получил курский педофил из детского сада

В Курской области осудили педофила, работавшего в детском саду Железногорска. Уголовное дело возбудили в октябре прошлого года.

В полицию обратились родители воспитанников дошкольного учреждения. Они сообщили, что мужчина трогал их детей. Подозреваемого сразу же заключили под стражу.

Поначалу было известно о двух фактах развратных действий сотрудника детского сада, который трудился разнорабочим. Потом следствие выявило третьего пострадавшего. Всего в деле - четыре эпизода.

- Вред здоровью воспитанников детсада при этом причинен не был, - рассказали в СУ СК РФ по Курской области.

Мужчина свою вину признал. Железногорский городской суд назначил ему наказание - 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишением права трудиться в детских учреждениях на 5,5 лет.