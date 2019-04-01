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    12,5 лет колонии строгого режима получил курский педофил из детского сада

    Сегодня, 16:43
    12,5 лет колонии строгого режима получил курский педофил из детского сада
    В Курской области осудили педофила, работавшего в детском саду Железногорска. Уголовное дело возбудили в октябре прошлого года.  
    В полицию обратились родители воспитанников дошкольного учреждения. Они сообщили, что мужчина трогал их детей. Подозреваемого сразу же заключили под стражу. 
    Поначалу было известно о двух фактах развратных действий сотрудника детского сада, который трудился разнорабочим. Потом следствие выявило третьего пострадавшего. Всего в деле - четыре эпизода.
    - Вред здоровью воспитанников детсада при этом причинен не был, - рассказали в СУ СК РФ по Курской области.
    Мужчина свою вину признал. Железногорский городской суд назначил ему наказание - 12,5 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и лишением права трудиться в детских учреждениях на 5,5 лет.

     

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