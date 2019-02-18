Судьбу разваливающейся пятиэтажки на ул. Конорева Курска решит экспертиза

Проблемы пятиэтажки, расположенной в Курске по ул. Конорева, 22, уже не раз поднимались курскими СМИ. Накануне инициативная группа жителей дома побывала на приёме у и.о. Главы Курска Сергея Малахова. Вместе они попытались найти выход из сложившейся ситуации. По словам Марины Латышевой, председателя ЖСК-40, осуществляющего управление этим домом, он был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту ещё в 1996 году. В 2002 году прошла реконструкция, тогда же по периметру всего здания были установлены стяжки. Но проблем это не решило. Состояние дома постепенно ухудшается и сегодня его жители просят горадминистрацию помочь им с переселением.

Сергей Малахов разъяснил, что для того чтобы начать работать над процедурой переселения, дом необходимо признать аварийным.

Согласно пункту 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ основанием для изъятия жилого помещения у собственника в многоквартирном доме является признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке такого многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 утверждено Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, пункт 44 которого предусматривает, что решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование.

Марина Латышева рассказала, что в 2018 году жильцы дома такую экспертизу уже заказывали. Специалисты ОБУ «Курскгражданпроект» выдали заключение, в котором техническое состояние здания оценивается как недопустимое, требуется проведение капитального ремонта по устранению выявленных дефектов и повреждений здания. Вместе с тем жилой дом специалистами проектной организации к категории аварийных не отнесён.

Однако дом продолжает разрушаться, утверждают жильцы, и со времени проведения экспертизы многое изменилось к худшему: в стенах продолжают появляться трещины, обваливается штукатурка. И.о. мэра предложил в ближайшее время провести выездную встречу с участием представителей проектной организации и инициативной группы жильцов, чтобы на месте обсудить все нюансы. Решать вопрос о включении дома № 22 по ул. Конорева в программу переселения из аварийного жилья можно будет лишь в том случае, если специалисты признают его аварийным.