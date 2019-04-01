На выходных в Курске пройдут соревнования по картингу

20-21 апреля на Курском картодроме состоятся соревнования по картингу - чемпионат и первенство Черноземья (1-й этап) в личном и общекомандном зачетах.

В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов: Мини, Супер-Мини, Ракет, Пионер, Кадет, Ракет-120, Национальный-юниор, ОK-junior, Национальный, ОK, KZ2, KZ1.

Торжественное открытие - 20 апреля в 12.30 на Курском картодроме.

Предварительно заявки подали около 80 участников из разных городов России: Курска, Воронежа, Нововоронежа, Липецка, Москвы и Подмосковья, Белгорода, Губкина, Ст. Оскола, Орла, Твери, Калуги, Тулы и Санкт-Петербурга.

Курскую ДЮСШ «Картинг» представляет сборная команда в составе Александра Яркина (класс «Пионер»), Тимофея Грищенко (класс «Кадет»), Ивана Хоботова (класс «Кадет»), Даниила Брежнева (класс «Национальный-юниор»), Михаила Лукашева (класс «Национальный») и Елизаветы Бабенко (класс «Ракет-120»).