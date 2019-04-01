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    На выходных в Курске пройдут соревнования по картингу

    Сегодня, 18:03
    На выходных в Курске пройдут соревнования по картингу
    20-21 апреля на Курском картодроме состоятся соревнования по картингу - чемпионат и первенство Черноземья (1-й этап) в личном и общекомандном зачетах. 
    В соревнованиях примут участие спортивные автомобили «карт» классов: Мини, Супер-Мини, Ракет, Пионер, Кадет, Ракет-120, Национальный-юниор, ОK-junior, Национальный, ОK, KZ2, KZ1.
    Торжественное открытие - 20 апреля в 12.30 на Курском картодроме.
    Предварительно заявки подали около 80 участников из разных городов России: Курска, Воронежа, Нововоронежа, Липецка, Москвы и Подмосковья, Белгорода, Губкина, Ст. Оскола, Орла, Твери, Калуги, Тулы и Санкт-Петербурга. 
    Курскую ДЮСШ «Картинг» представляет сборная команда в составе Александра Яркина (класс «Пионер»), Тимофея Грищенко (класс «Кадет»), Ивана Хоботова (класс «Кадет»), Даниила Брежнева (класс «Национальный-юниор»), Михаила Лукашева (класс «Национальный») и Елизаветы Бабенко (класс «Ракет-120»).

     

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