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    Сегодня в Курском драмтеатре премьера

    Сегодня, 09:36
    Сегодня в Курском драмтеатре премьера
    Сегодня Курский драматический театр им. А. С. Пушкина даёт премьеру - ночной блюз "Любовь на лестничной клетке". 
    Это спекталь по пьесе американского кинодраматурга Джерома Чодорова, популярного в середине ХХ века.
    Режиссёр столичный - Александр Каневский.
    За постановку взялись по инициативе заведующей литературно-драматургической частью Ольги Люстик, рассказал режиссёр. 
    Александр Каневский: "Это спектакль о среднем возрасте. Человеческие переходы возрастные случаются несколько раз в жизни. В частности, здесь проблема любви в среднем возрасте, проблема зарождающихся чувств в среднем возрасте. Мы про это ставили. Пьеса эта была довольно известна в своё время. В России к ней обращались редко. Я рад, что Ольга Люстик предложила её. Пьеса с очень интересным жанром - грустно-смешно. Это Нью-Йорк середины 70-х годов ХХ века. Проблема взаимоотношений мужчины и женщины не имеет границ никаких. В ХХ веке, ХIХ, XXI. В каком угодно. Люди в этом смысле мало изменились. Они влюбляются и живут вместе".
    "Любовь на лестничной клетке" сегодня и завтра в 6 часов вечера в драмтеатре.

     

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