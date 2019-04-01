Курский медуниверситет занял третье место среди российских медицинских вузов

КГМУ занял третье место среди российских медицинских вузов в международном рейтинге Round University Ranking. Кроме того, университет стал 1 среди высших учебных заведений Курской области и 20 – среди вузов России.

Рейтинг Round University Ranking измеряет деятельность более 700 университетов из 70 стран мира по 20 отдельным индикаторам, объединенным в четыре группы: качество преподавания; качество исследований; интернационализация; финансовая устойчивость



