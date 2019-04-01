В Курской области в двух авариях погибли два автомобилиста

В воскресенье, 21 апреля в Курской области произошли две аварии, которые унесли жизни двух автомобилистов.





Одна из них случилась рано утром в Рыльском районе. По сообщению Госавтоинспекции, примерно в половину шестого утра на 34 км автодороги «Хомутовка-Рыльск-Глушково» лоб в лоб столкнулись пассажирский микроавтобус «Рено Трафик», за рулём которого был 36-летний водитель, двигавшийся со стороны п. Хомутовка в направлении Рыльска, и встречный легковой ВАЗ-21099, под управлением 30-летнего водителя. В микроавтобусе ехали девять человек, четверо из них пострадали. Водителя и 22-летнего пассажира «девяносто девятой», а также 31-летнего и 55-летнего пассажиров «Рено» госпитализировали. Ещё двоих пострадавших пассажиров микроавтобуса — 20-летнего парня и 16-летнюю девушку — после оказания медицинской помощи отпустили. Водителя «девяносто девятой» не удалось спасти, он скончался в больнице. Спасатели проводили деблокировку пострадавшего водителя ВАЗа из салона, так как автомобиль был сильно деформирован.













Другое ДТП со смертельным исходом произошло в Октябрьском районе тоже рано утром в начале седьмого. Возле д.№1 по ул. Центральная с. Черницыно, 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал со стороны автодороги «Курск - Льгов – Рыльск» в сторону ул. Геологическая и врезался в дерево. В результате столкновения водитель скончался на месте. Трое его пассажиров 28, 31 и 35 лет с ранениями различной степени тяжести госпитализированы в 4-ю горбольницу Курска.