Курянин попал под суд за пост, ругающий местных чиновников

В декабре прошлого года равоохранительные органы обратили внимание на жителя Золотухинского района после того, как он обратился в соцсети к врио губернатора Роману Старовойту. В тексте ругал местные власти, высказывания подобрал нелицеприятные. Местные власти обиделись. Один из чиновников призвал на помощь стражей порядка. Они проанализировали пост селянина и сделали соответствующие выводы, что информация недостоверная, подрывает авторитет представителя власти и порочит его честь. Но это ещё не всё – написанное причиняет нравственные страдания. В итоге дело дошло до суда.

Селянина обязали всё опровергнуть и опубликовать в интернете сообщение о принятом судебном решении. Ну и компенсировать моральный вред.

Суд состоялся на днях, правда его решение в законную силу ещё не вступило.