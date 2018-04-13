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    Курянин попал под суд за пост, ругающий местных чиновников

    Вчера, 13:56
    Курянин попал под суд за пост, ругающий местных чиновников
    В декабре прошлого года равоохранительные органы обратили внимание на жителя Золотухинского района после того, как он обратился в соцсети к врио губернатора Роману Старовойту. В тексте ругал местные власти, высказывания подобрал нелицеприятные. Местные власти обиделись. Один из чиновников призвал на помощь стражей порядка. Они проанализировали пост селянина и сделали соответствующие выводы, что информация недостоверная, подрывает авторитет представителя власти и порочит его честь. Но это ещё не всё – написанное причиняет нравственные страдания. В итоге дело дошло до суда.
    Селянина обязали всё опровергнуть и опубликовать в интернете сообщение о принятом судебном решении. Ну и компенсировать моральный вред.
    Суд состоялся на днях, правда его решение в законную силу ещё не вступило.

     

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