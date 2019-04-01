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    Курская область. За пост губернатора от КПРФ поборются Николай Иванов и Александр Анпилов

    Вчера, 14:47
    Курская область. За пост губернатора от КПРФ поборются Николай Иванов и Александр Анпилов
    За пост губернатора Курской области на предстоящих в сентябре выборах от регионального отделения КПРФ поборются Николай Иванов и Александр Анпилов, пишут местные СМИ. Правда, кто из них в итоге примет участие в предвыборной гонке, пока не уточняется.
    Своего кандидата может выдвинуть каждый районный комитет партии. Пока главным претендентом сами коммунисты называют депутата Госдумы Николая Иванова - председателя Центральной контрольной ревизионной комиссии КПРФ. Разрешит ли ему Центральный комитет партии участвовать в выборах пока не известно. 
    Как отметил Александр Анпилов, есть проблемы с прохождением муниципального фильтра - сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидатов. 
    Напомним, выборы губернатора Курской области состоятся в единый день голосования 8 сентября.
    От «Единой России» в праймериз заявлены четыре кандидата - врио губернатора Роман Старовойт, директор гражданского университета Курской области, замсекретаря реготделения партии, депутат облдумы Валерий Мелихов и депутаты Курского горсобрания: начальник юридического отдела ООО «Провижн-Курск» Вячеслав Хлопонин и директор курской школы №22 Елена Цуканова.

     

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