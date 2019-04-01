«Динамо» продолжает борьбу за золото регулярки, «Инвента» сражается за 5-е место

Курское «Динамо» сегодня играет второй матч финальной серии российской регулярки с УГМК. В первой игре УГМК и «Динамо», состоявшейся 20 апреля, удача была на стороне «уральских лисиц», они выиграли со счётом 78:66.

Серия длится до трёх побед. Третья, и, если потребуется, четвёртая встреча пройдут 25 27 апреля в Курске в СКК.

Начало сегодняшнего матча в 5 часов по Москве. Трансляцию можно посмотреть на сайте «Динамо» или на сайте РФБ.

«Инвента» же на своём паркете сегодня принимает новосибирское «Динамо». Курянки сражаются за 5-е место чемпионата. 19 апреля в Курске «Инвента» одолела подмосковный «Спартак» - 91:78.

Сегодняшняя встреча начнётся в СКК на улице Энгельса в 6 вечера.