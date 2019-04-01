«Сельдь по шубой», масло и молоко могут стоить курянину 6 лет свободы

Самые дорогие «Сельдь по шубой», подсолнечное масло и молоко в Курске. Продукты могут стоить курянину 6-ти лет свободы. Мужчина ранее уже был судим, сейчас его подозревают в краже продуктов из дома знакомого. Молодой человек знал, что приятель в отъезде и дождался, когда его жена выйдет на прогулку с ребёнком. Дверь была незаперта, и, войдя, он сразу направился на кухню. В холодильнике оказалась «Сельдь по шубой» и другие продукты. Молодой человек стал есть салат, не подозревая, что в доме в этот момент находилась и мать его друга. Увидев незнакомца на кухне, женщина потребовала, чтобы он немедленно ушёл. Незадолго до этого часть продуктов он успел спрятать в своей куртке. На выходе подозреваемого видела и супруга хозяина дома. Позже женщины выяснили, что кроме еды злоумышленник забрал с собой и 2000 рублей, отложенные на хозяйственные нужды. Они позвонили в полицию и рассказали о случившемся. Сотрудники уголовного розыска быстро сумели установить место жительства фигуранта. К тому времени, когда полицейские постучали в дверь, он уже успел пожарить часть украденного мяса. Из его дома также изъяли тару от чужого подсолнечного масла, пива и молока. С точки зрения закона «бесплатный обед» будет квалифицирован, как тяжкое преступление по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Курянину грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Вчера, 16:47 К списку новостей