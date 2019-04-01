Курянин, зарезавший соседа штык-ножом, получил 9 лет колонии

57-летнего жителя деревни Чаплыгино осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, с применением оружия, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В Курском райсуде было установлено, что днём 15 июня прошлого года между двумя односельчанами в одном из домов в дер. Чаплыгино на бытовой почве произошла ссора и драка. Спустя некоторое время один из конфликтовавших ушёл домой, где взял штык-нож. Спрятав оружие под курткой, он вернулся в дом к обидчику, чтобы продолжить разговор. Как пояснил подсудимый, оружие он взял «на всякий случай», для предотвращения повторного конфликта. Потерпевшей, увидев вернувшегося гостя, встретил его в коридоре. Между мужчинами вновь произошла потасовка, в ходе которой подсудимый достал из-под куртки штык-нож не менее 4 раз ударил своего оппонента в живот. Преступник вернулся домой, забрав орудие преступления, а потерпевший с колотыми ранами живота лёг на диван, надеясь, что обойдётся без медицинской помощи. На следующий день мужчине стало хуже, и он обратился за помощью к соседям, которые вызвали ему скорую помощь. Находясь в больнице, курянин скончался через 2 суток, несмотря на оказанное лечение.

Подсудимый частично признал свою вину, убеждая суд, что действовал в рамках необходимой обороны. Разделив мнение представителя прокуратуры, суд признал его виновным по ст.111 ч.4 УК РФ и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Указанный приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами по делу в апелляционном порядке.