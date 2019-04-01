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    В "санитарную пятницу" в уборке Курска приняли участие более 12 тысяч курян

    Вчера, 18:03
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    В Курске продолжаются санитарные дни в рамках объявленного месячника по благоустройству города. По информации городского комитета ЖКХ, в минувшую пятницу активное участие в наведении порядка приняли работники структурных подразделений горадминистрации, администраций округов, сотрудники коммунальных предприятий. Работники многих трудовых коллективов расчистили закреплённые за их организациями территории. Всего в уборке города приняли участие более 12 тысяч курян, задействовано 87 единиц техники.
    Куряне выполнили большой объём работ. Очистили от мусора территории в Северо-западном жилом районе, в центральной и северной частях Курска, в жилом районе КЗТЗ, в других районах Железнодорожного и Сеймского округов. На полигон бытовых отходов вывезено 645 кубометров мусора.

     

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