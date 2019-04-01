Курское «Динамо» проиграло УГМК второй матч финальной серии

Курское «Динамо» на выезде проиграло УГМК второй матч финальной серии российской регулярки 51:64. Счёт в серии стал 2-0 в пользу екатеринбургской команды. Серия переезжает в Курск. Третий матч финальной серии пройдет в Курске 25 апреля, начало встречи в 19.00. Команды играют до трёх побед.

Другая курская команда «Инвента», сражающаяся за 5-10-е места Премьер-лиги принимала новосибирское «Динамо» и второй раз подряд проиграла сибирячкам, занимающим 8-е место. На сей раз со счётом 74:85. Это поражение осложнило курянкам борьбу за пятёрку лидеров женского чемпионата России. Теперь 26 апреля «Инвента» на выезде сразится со «Спартой энд К». Начало в 18:00 по московскому времени.



