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    Курское «Динамо» проиграло УГМК второй матч финальной серии

    Сегодня, 08:38
    Курское «Динамо» проиграло УГМК второй матч финальной серии
    Курское «Динамо» на выезде проиграло УГМК второй матч финальной серии российской регулярки 51:64.  Счёт в серии стал 2-0 в пользу екатеринбургской команды. Серия переезжает в Курск. Третий матч финальной серии пройдет в Курске 25 апреля, начало встречи в 19.00. Команды играют до трёх побед.
    Другая курская команда «Инвента», сражающаяся за 5-10-е места Премьер-лиги принимала  новосибирское «Динамо» и второй раз подряд проиграла сибирячкам, занимающим 8-е место. На сей раз со счётом 74:85. Это поражение осложнило курянкам борьбу за пятёрку лидеров женского чемпионата России. Теперь 26 апреля «Инвента» на выезде сразится со «Спартой энд К». Начало в 18:00 по московскому времени.

     

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