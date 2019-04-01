Клещи атакуют курян - покусанных уже 166

В Курской области активизировались клещи. ые покусали уже 166 человек, среди них 51 ребёнок.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» исследовано 144 клеща, в 16 случаях установлено наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в 3 случаях – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

Сейчас в области акарицидные обработки проведены на площади 20,1 га. Осуществляется контроль качества и эффективности акарицидных обработок.

Но специалисты советуют помнить и об индивидуальной защите.





В Курской области исследовать клещей на заражённость возбудителями можно в аккредитованной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» и его филиалах в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресам:





- г. Курск, ул. Почтовая, д. 3, кабинет № 119 (1 этаж) (центральный вход)





- г. Суджа, ул. К. Либкнехта, 34, тел. 8 (471-43) 2-18-39





- г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54-а, тел. 8 (471-48) 2-40-53





- г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9, тел . 8 (471-40) 2-40-14





- г. Щигры, ул. Красная, д. 81 тел. 8 (471-45) 4-20-65





В нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни с 9-00 до 17-00 часов приём и исследование клещей осуществляет «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 3.























