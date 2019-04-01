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    Клещи атакуют курян - покусанных уже 166

    Сегодня, 09:00
    Клещи атакуют курян - покусанных уже 166
    В Курской области активизировались клещи. ые покусали уже 166 человек, среди них 51 ребёнок.
    Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с начала года в лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области» исследовано 144 клеща, в 16 случаях установлено наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), в 3 случаях – гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).
    Сейчас в области акарицидные обработки проведены на площади 20,1 га. Осуществляется контроль качества и эффективности акарицидных обработок.
    Но специалисты советуют помнить и об индивидуальной защите. 

    В Курской области исследовать клещей на заражённость возбудителями можно в аккредитованной лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области»  и его филиалах в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресам:

    - г. Курск, ул. Почтовая, д. 3, кабинет № 119 (1 этаж) (центральный вход)

    - г. Суджа, ул. К. Либкнехта, 34, тел. 8 (471-43) 2-18-39

    - г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54-а, тел. 8 (471-48) 2-40-53

    - г. Льгов, ул. М. Горького, д. 9, тел . 8 (471-40) 2-40-14

    - г. Щигры, ул. Красная, д. 81 тел. 8 (471-45) 4-20-65

    В нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни с 9-00 до 17-00 часов приём и исследование клещей осуществляет «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по адресу: г. Курск, ул. Почтовая, д. 3.

     

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