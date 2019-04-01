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    В Курской области появятся лесные пожарные

    Сегодня, 09:18
    В Курской области появятся лесные пожарные
    В Курской области появятся лесные пожарные. Несмотря на то, что в регионе за последние пять лет не было зарегистрировано ни одного крупного пожара, контроль, особенно в период пожароопасного сезона, не ослабевает. Обучение работников лесопожарных формирований началось в  областном учебно-методическом центре. Слушатели рассматривают теоретические и практические вопросы выполнения работ по тушению природных пожаров с применением ручных и автоматических средств пожаротушения.
    Лесные пожарные будут активно участвовать в профилактических работах по охране лесов от возгораний. Огнеборцы на практике поработают с настоящей спасательной техникой. По итогам обучения, после успешной сдачи всех дисциплин, каждому выпускнику будет присвоена квалификация «Лесной пожарный», - рассказали в пресс-службе областной администрации.

     

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