В Курской области появятся лесные пожарные. Несмотря на то, что в регионе за последние пять лет не было зарегистрировано ни одного крупного пожара, контроль, особенно в период пожароопасного сезона, не ослабевает. Обучение работников лесопожарных формирований началось в областном учебно-методическом центре. Слушатели рассматривают теоретические и практические вопросы выполнения работ по тушению природных пожаров с применением ручных и автоматических средств пожаротушения.

Лесные пожарные будут активно участвовать в профилактических работах по охране лесов от возгораний. Огнеборцы на практике поработают с настоящей спасательной техникой. По итогам обучения, после успешной сдачи всех дисциплин, каждому выпускнику будет присвоена квалификация «Лесной пожарный», - рассказали в пресс-службе областной администрации.



