Штрафы для курян, за просрочку оплаты электроэнергии будут равносильны обслуживанию банковского кредита со ставкой более 30% годовых

«КурскАтомЭнергоСбыт» продолжает выставлять потребителям - физическим и юридическим лицам пеню за несвоевременную оплату электроэнергии, предотвращая трансляцию долгов розничных потребителей на энергосистему.

Компания напоминает, федеральный закон №307-ФЗ от 03.11.2015г. предусматривает в отношении должников уплату пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Таким образом, штрафные санкции для должника будут равносильны обслуживанию банковского кредита со ставкой более 30% годовых. В случае отказа потребителя оплатить пеню добровольно, пеня взыскивается в судебном порядке.





«КурскАтомЭнергоСбыт» призывает потребителей электроэнергии своевременно и в полном объеме оплачивать электроэнергию в соответствии с установленным федеральным законодательством порядком. Для физических лиц: до 25 числа месяца, следующего за расчетным.





Для юридических лиц:





- 30% стоимости электроэнергии - в месяце, за который осуществляется оплата (вносится до 10-го числа этого месяца);





- 40% стоимости электроэнергии - в месяце, за который осуществляется оплата (вносится до 25-го числа этого месяца);





- оставшаяся стоимость объема покупки электроэнергии за вычетом средств, внесенных потребителем (покупателем) в качестве оплаты электроэнергии в течение этого месяца, - до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.





Уточнить информацию о наличии задолженности клиенты могут в подразделениях «КурскАтомЭнергоСбыта», функционирующих во всех 28 районах и крупных населенных пунктах Курской области, в Курске (ул.Энгельса,134), а также по многоканальным телефонам Контактного Центра: (4712) 39-03-29 и (4712) 70-70-71. Получить ответы на вопросы можно и через форму обратной связи онлайн-сервиса « Личный кабинет » на сайте АО «АтомЭнергоСбыт».











