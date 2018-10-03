Куряне попались на краже, решив делить деньги в присутствии участкового

В Курске полицейские за многочисленные кражи задержали неоднократно судимого 41-летнего рецидивиста. Мужчина находился под следствием, когда поступило очередное заявление, от его знакомой. Женщина рассказала, что он приходил в её дом, а позже она обнаружила пропажу своего смартфона. Злоумышленник признался, что продал мобильный, а деньги потратил на спиртное. По факту хищения возбудили уголовное дело, но вскоре выяснились и другие подробности жизни курянина, - рассказали в региональном УМВД.

Оказывается, он поддерживал отношения с жительницей Сеймского округа. Зайдя в гости в очередной раз, в квартире он столкнулся с участковым. Полицейский осуществлял плановую проверку женщины по месту жительства. В присутствии стража порядка курянка стала требовать у мужчины вернуть похищенные накануне 19 тысяч рублей. Беседа сразу заинтересовала участкового, который сумел выяснить, что деньги в доме появились в результате кражи. Женщина похитила золотой крест у другого знакомого и вместе с подозреваемым сдала его в ломбард. Часть денег ушла на спиртное, а остальное фигурант забрал себе. Теперь за это преступление он понесёт наказание в соответствии с законом, как и его подруга, которую также ждёт суд за совершённую кражу.