В Курской области в авариях пострадали любители двухколёсного транспорта

В Курской области в понедельник в авариях пострадали любители двухколёсного транспорта.

Одно из ДТП случилось в Мантуровском районе. По информации ГИБДД, 22 апреля примерно в пять вечера на 19 км автодороги «Мяснянка-Бурцевка», 27-летний водитель, к слову не имеющий права управления данной категорией ТС, ехал на мотоцикле «ХОНДА» в направлении д. Бурцевка. Решив в какой-то момент обгнать попутную машину, не удержался и опрокинулся на обочину. В результате ДТП байкера с ранением госпитализировали в мантуровскую райбольницу.

Другая авария произошла в Золотухинском районе. В ней пострадал 9-летний велосипедист.

Он ехал по ул. Комсомольская. В это же время по ул. Почтовая на автомобиле «Лада Приора» ехал 35-летний водитель. Примерно в половину седьмого вечера на нерегулируемом перекрёстке этих улиц возле д.№8 по ул. Почтовая м. Свобода произошло столкновение велосипедиста и автомобилиста. Ребёнок получил ранение.