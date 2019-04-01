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    На курских улицах высадят полмиллиона цветов

    Сегодня, 12:19
    На курских улицах высадят полмиллиона цветов
    В Курск пришло долгожданное тепло, городские улицы вот-вот преобразятся: в ближайшие дни клумбы заполнят цветами.
    В этом году на улицах Курска, в городских парках и скверах устроят около 255 цветников. Обновятся привычные клумбы, появятся и новые.
    Как рассказал председатель городского комитата экологической безопасности и природопользования  Александр Ильин, с мая по июнь планируется высадить более 460 тысяч цветочных культур, ещё около 30 тысяч цветов высадят на мемориальном комплексе «Курская дуга». К 1 мая цветники появятся на улице Ленина, а ко Дню Победы цветочное оформление завершится на мемориале павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
    Традиционно, в городских цветниках высадят однолетние цветочные культуры: петуньи, тагетесы, агератумы, сальвии, львиный зев, колеусы и многие другие. Они отличаются высокой декоративностью и длительным сроком цветения: с мая по сентябрь.
    - Мы планируем выполнить оформление 12 топиарных форм. В мае приступим к восстановлению газонов в скверах по ул. Мыльникова, ул. Веспремской, по пр-ту Ленинского Комсомола, - рассказал Александр Ильин. – Кроме того, весной традиционно проводятся субботники по посадке саженцев деревьев и кустарников. Ведутся работы по восстановлению утраченных деревьев, озеленению дворов детских садов, школ и прилегающих к ним территорий.
    В прошлом году во время благоустройства в парке им. Дзержинского, на бульваре по ул. Сонина и в скверах по ул. Энгельса и пр-ту Ленинского Комсомола высадили более 36 тысяч луковиц тюльпанов, которые зацветут совсем скоро.

     

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