Курянин украл у знакомого велосипед, чтобы купить спиртное. Ранее хозяин разрешал похитителю пользоваться своим двухколёсным транспортом. Возвращая велосипед после поездки, злоумышленник увидел, где он хранится и решил позже забрать его. На следующий день он проник в дом владельца велосипеда на улице Любажской и похитил транспорт из хозяйственной постройки. В тот же день продал своему знакомому за бесценок, а деньги потратил на спиртное.

Обнаружив пропажу, потерпевший написал заявление в полицию и преступление удалось раскрыть «по горячим следам». Фигурант оказался ранее судимым за аналогичные преступления. Свою вину он признал и рассказал, кому сбыл похищенное. Выяснилось, что велосипед уже перепродан. Сейчас полицейские занимаются его поисками. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. За кражу злоумышленник может лишиться свободы на срок до 2 лет.





Полиция напоминает – большинство краж вело и мото техники происходит из-за беспечности её владельцев. Двухколёсный транспорт необходимо хранить там, где к нему не получат доступ посторонние лица. Оставляя технику в общественном месте, важно обеспечить её надёжную фиксацию к стационарным объектам. Особенности велосипеда или скутера, в том числе повреждения, необходимо сфотографировать. В случае совершении кражи нужно как можно быстрее обратиться в полицию и предоставить эти данные для того, чтобы преступление было оперативно раскрыто.