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    В Курске теперь уже окончательно завершается отопительный сезон

    Сегодня, 13:47
    В Курске теперь уже окончательно завершается отопительный сезон
    В Курске теперь уже окончательно завершается отопительный сезон. Сегодня «Квадра» прекращает подачу тепла в жилые дома и переходит на летний режим работы. Таково распоряжение городской администрации. 
    Напомним, сначала отопительный сезон завершили 15 апреля, однако из-за резкого похолодания возобновили отопление жилых домов и перенесли сроки завершения сезона ориентировочно на 22 апреля. Сегодня же появилось официальное заявление от властей. 
    Впрочем, во многих многоэтажках управляющие компании отключили подачу тепла ещё накануне.
    Неделя, кстати, обещает быть жаркой - в четверг, например, ожидается до 24 градусов выше нуля, по прогнозу синоптиков. Завтра днём - до 22 со знаком плюс. Тепло сохранится и на выходных, правда, в субботу прогнозируют небольшой дождик.

     

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