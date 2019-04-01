Под суд идёт курянин, предлагавший взятку полицейскому

В Октябрьском районе перед судом предстанет 29-летний молодой человек. Он пытался подкупить сотрудника полиции.

Ещё одна статья, по которой обвиняют курянина, звучит как "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Мужчина, будучи лишённым водительских прав за пьяную езду на полтора года, в марте сел за руль принадлежащего ему автомобиля и поехал по личным делам. При этом курянин снова был не трезв. Его остановили сотрудники ДПС, потом специалисты провели его медицинское освидетельствование, и установили факт нахождения в алкогольном опьянении. Стражи порядка составили соответствующий протокол.

Возбудили уже уголовное дело.

Не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, мужчина решил дать взятку в размере 12 000 рублей начальнику группы дознания ОМВД России по Октябрьскому району за прекращение в отношении него расследования. Однако сотрудник полиции от незаконного вознаграждения отказался, сообщив о произошедшем в компетентные органы, а мужчина при передаче части взятки в размере 7 000 рублей изобличен в содеянном и задержан, - сообщили в СУ СК России по Курской области.

Дело направлено в суд.



