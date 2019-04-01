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    Сегодня пройдут общественные обсуждения работ открытого архитектурного конкурса «Курск 2032»

    Сегодня, 15:39
    Сегодня пройдут общественные обсуждения работ открытого архитектурного конкурса «Курск 2032»
    Сегодня в 18:30 в Свиридовском центре искусств (ул. Сонина, 4) пройдут общественные обсуждения работ открытого архитектурного конкурса «Курск 2032».
    Областная администрация объявила открытый архитектурный конкурс на создание концепции по восстановлению историко-культурного облика центральной части города. Перемены коснутся территории Знаменского монастыря - древнего курского детинца, квартала на «полгоре», примыкающего к Красной площади с чётной стороны улицы Дзержинского, а также Первомайского парка, поймы реки Тускарь и парка «Боева дача».
    К обсуждениям приглашают курян, которым небезразличен облик центра Соловьиного края. В ходе мероприятия у участников появится возможность выявить «плюсы» и «минусы» каждого проекта, предложить свои варианты по их доработке. Все предложения курян учтут при подведении итогов конкурса.  

    Ознакомиться с представленными проектами можно на сайте: kursk2032.com.  

    Для участия в обсуждениях необходимо зарегистрироваться.
     
    Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале «Сейм», на Яндексе или в группе администрации Курской области в социальной сети «Вконтакте». 

     

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