В Курской области скоро могут ввести налог на самозанятость

Курская область вскоре может пополнить список регионов, где введены налоги на самозанятость. Об этом говорили в курском Доме Советов на заседании регионального Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Председательствовал на нём первый зам. губернатора Станислав Набоко. Пока налоговый эксперимент проводится в четырёх регионах – Москве и Московской области, Калужской области и в Татарстане. У нас же этот вопрос пока только включили в программу совместной нормотворческой деятельности областной администрации и областной Думы на этот год. Вчера, 17:15 К списку новостей