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    В Курской области скоро могут ввести налог на самозанятость

    Вчера, 17:15
    В Курской области скоро могут ввести налог на самозанятость
    Курская область вскоре может пополнить список регионов, где введены налоги на самозанятость. Об этом говорили в курском Доме Советов на заседании регионального Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. Председательствовал на нём первый зам. губернатора Станислав Набоко. Пока налоговый эксперимент проводится в четырёх регионах – Москве и Московской области, Калужской области и в Татарстане. У нас же этот вопрос пока только включили в программу совместной нормотворческой деятельности областной администрации и областной Думы на этот год.

     

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