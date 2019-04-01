В Усть-Лабинске горожане собирают подписи в поддержку мэра Сергей Выскубова

Краснодар, 23 апреля. В Усть-Лабинске назревает серьезный конфликт между исполнительной и законодательной властью: депутаты местного парламента сместили с должности мэра Сергея Выскубова. За него вступились местные жители, которые принялись собирать подписи в его поддержку, сообщает «Регион online» Ситуация грозит выйти на федеральный уровень.

Депутаты городского Совета отправили в отставку мэра, расписав обвинения на 17 листах: там значатся и плохое качество дорог в городе, и изношенные коммуникации, и отсутствие главы на рабочем месте в течение года (последний факт вызывает особое удивление как у самого Выскубова, так и у его сторонников).

Чем же не угодил мэр? Одной из причин может быть та решительность, с которой бывший военный принялся за дела в городе. Он поднял налоги для бизнеса (львиная доля которого принадлежит местным элитам и заседающим в Совете депутатам), распрощался с кумовством во властных структурах, уволив родственников, случайно получивших хорошие должности, принялся за расследование факта пропажи фонтана с городской площади. Конечно, это вызвало неприятие у местных чиновников, которые предприняли попытку сместить мэра.

Мэр в данной ситуации бессилен перед буквой закона и решением депутатов. Однако на его защиту встали общественники, написавшие письмо губернатору Кубани и принявшиеся за сбор подписей в защиту главы муниципалитета. Они хотят привлечь к ситуации внимание федеральных властей.