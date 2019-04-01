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    В Курске на майских праздниках введут режим «повышенной готовности»

    Сегодня, 08:45
    В Курске на майских праздниках введут режим «повышенной готовности»
    В Курске на майских праздниках введут режим «повышенной готовности». В рамках заседания региональной антитеррористической комиссии под руководством начальника регионального УФСБ Павла Гуляева обсудили обеспечение общественной безопасности в дни празднования Первомая и Дня Победы. В праздничные дни региональное МЧС и его подразделения переведут на усиленный режим работы. С 30 апреля в области введут режим «повышенной готовности».
    «Отдельное внимание уделят обеспечению пожарной безопасности, во всех городах и районах области на контроль будут взяты места массового пребывания людей», - сказал врио начальника ГУ МЧС России по Курской области Сергей Шаров. В этой работе будут задействованы более 2,5 тысяч спасателей и 400 единиц техники. Также в преддверии праздников правоохранительные органы проведут целый комплекс мероприятий антитеррористической направленности.

     

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