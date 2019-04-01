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    Перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд вылился в уголовное дело

    Сегодня, 10:10
    Перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд вылился в уголовное дело
    В прокуратуру обратилась курянка по вопросу незаконного перевода денежных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд.
    Выяснилось, что женщина является застрахованным лицом, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. В прошлом году она обратилась в курское Управление ПФР, чтобы уточнить сумму пенсионных накоплений. Там от сотрудников управления она узнала, что средства пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд.
    Как показала проверка, передача денежных средств была осуществлена на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления, подписанного от имени пенсионерки о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд, который удостоверен нотариусом, - рассказали в надзорном ведомстве.
    Женщина же не подавала такое заявление в Пенфонд и договор об обязательном пенсионном страховании она не подписывала. Все подписи в документах были подделаны.
    В результате возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).
    Прокурор Центрального административного округа г. Курска направил в суд иск, в котором оставил вопрос о признании недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, а также потребовал обязать некоммерческий пенсионный фонд перевести накопительную часть трудовой пенсии заявительницы в Пенсионный фонд РФ.

     

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