Перевод пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд вылился в уголовное дело

В прокуратуру обратилась курянка по вопросу незаконного перевода денежных средств из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд.

Выяснилось, что женщина является застрахованным лицом, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования. В прошлом году она обратилась в курское Управление ПФР, чтобы уточнить сумму пенсионных накоплений. Там от сотрудников управления она узнала, что средства пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд.

Как показала проверка, передача денежных средств была осуществлена на основании договора об обязательном пенсионном страховании, а также заявления, подписанного от имени пенсионерки о досрочном переходе в негосударственный пенсионный фонд, который удостоверен нотариусом, - рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина же не подавала такое заявление в Пенфонд и договор об обязательном пенсионном страховании она не подписывала. Все подписи в документах были подделаны.

В результате возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Прокурор Центрального административного округа г. Курска направил в суд иск, в котором оставил вопрос о признании недействительным договора об обязательном пенсионном страховании, а также потребовал обязать некоммерческий пенсионный фонд перевести накопительную часть трудовой пенсии заявительницы в Пенсионный фонд РФ.