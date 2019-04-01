Двое незнакомцев отжали у курянина деньги, мобильник и одежду, чтобы выпить

В железногорскую полицию обратился 32- летний мужчина. На улице к нему подошли два незнакомца и попросили денег на покупку спиртного. Он отказался дать им деньги, но предложил выпить вместе имеющийся у него алкоголь. Компания сообразила на троих, а после новые знакомые вновь потребовали от курянина приобрести горячительное. Молодой человек отказался. Тогда мыжчины, угрожая, отобрали у него деньги, мобильный телефон и сумку с одеждой. И даже заставили пойти с ними в ломбард, чтобы сдать принадлежащий ему телефон. На улице мужчина увидел полицейских, вырвался и побежал им навстречу. Подозреваемые попытались скрыться, но не успели - их задержали стражи порядка. Подозреваемые - двое неработающих местных жителей, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности. Теперь они арестованы и снова стали фигурантами уголовного дела по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



