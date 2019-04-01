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    В Курской области продолжают находить снаряды времён Великой Отечественной

    Сегодня, 10:51
    В Курской области продолжают находить снаряды времён Великой Отечественной
    В Курской области продолжают находить снаряды времён Великой Отечественной войны. 
    Так во вторник, 23 апреля опасные находки обнаружили сразу в трёх районах. В сёлах Суковкино и Егорьевка Касторенского района нашли два артиллерийских снаряда, вблизи села Старое Роговое Горшеченского района - два 76-миллиметровых артснаряда и одну 120-миллиметровую миномётную мину. Недалеко от села Березовец и посёлка Поныри Поныровского района обнаружили целых пять артиллерийских снарядов. 
    Все боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

     

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