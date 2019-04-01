В Курской области продолжают находить снаряды времён Великой Отечественной войны.

Так во вторник, 23 апреля опасные находки обнаружили сразу в трёх районах. В сёлах Суковкино и Егорьевка Касторенского района нашли два артиллерийских снаряда, вблизи села Старое Роговое Горшеченского района - два 76-миллиметровых артснаряда и одну 120-миллиметровую миномётную мину. Недалеко от села Березовец и посёлка Поныри Поныровского района обнаружили целых пять артиллерийских снарядов.

Все боеприпасы изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.