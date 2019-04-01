Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»

Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции.

Жители смогут сами выбрать, какое мероприятие пройдет в их городе. На сайте с 23 апреля по 8

мая на выбор предложены три варианта. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше

всего голосов.

Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство

территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают

мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со

здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.

Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля

людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами),

организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.

«Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В

регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут

предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.

В Центральном Черноземье в 2019 году «Зеленый Марафон» состоится в Воронеже, Курске и

Орле.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек

стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад

в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».



