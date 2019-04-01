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    Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»

    Сегодня, 11:57
    Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
    Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции.
    Жители смогут сами выбрать, какое мероприятие пройдет в их городе. На сайте с 23 апреля по 8
    мая на выбор предложены три варианта. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше
    всего голосов.
    Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство
    территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают
    мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со
    здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.
    Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля
    людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами),
    организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.
    «Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В
    регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут
    предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.
    В Центральном Черноземье в 2019 году «Зеленый Марафон» состоится в Воронеже, Курске и
    Орле.
    Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек
    стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад
    в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

     

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