Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Сегодня, 11:57
Во всех городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут специальные социальные акции.
Жители смогут сами выбрать, какое мероприятие пройдет в их городе. На сайте с 23 апреля по 8
мая на выбор предложены три варианта. Осуществлена будет та акция, которая наберет больше
всего голосов.
Большое количество акций, которые участвуют в голосовании, нацелены на благоустройство
территории и сбор экологически опасных товаров. Однако центральное место занимают
мероприятия, связанные с поддержкой детских домов, детей, испытывающих сложности со
здоровьем, советов ветеранов и приютов для бездомных животных.
Среди других необычных инициатив можно отметить поддержку межрегионального фестиваля
людей с инвалидностью, установку шкафа для буккроссинга (бесплатного обмена книгами),
организацию зоны для детей по обучению финансовой грамотности.
«Зелёный Марафон» пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В
регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут
предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км.
В Центральном Черноземье в 2019 году «Зеленый Марафон» состоится в Воронеже, Курске и
Орле.
Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек
стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад
в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».
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