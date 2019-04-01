В Курской области на обучение каждого предпенсионера выделят по 68,5 тысяч

На обучение предпенсионеров в Курской области из федерального и областного бюджетов выделят 29 млн руб. Причём на обучение одного человека планируется направить 68,5 тыс. рублей. Такие цифры прозвучали на совещании, которое провёл заместитель губернатора Максим Бесхмельницын. На нём обсудили организацию профессионального обучения работников предпенсионного возраста. Обучение будет проходить в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».



