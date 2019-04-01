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    Курск. На улице Красной Армии укладывают асфальт

    Сегодня, 12:36
    Курск. На улице Красной Армии укладывают асфальт
    На ул. Красной Армии в Курске укладывают асфальт. Работы по гарантии проводит тот же подрядчик, который проводил благоустройство улицы после реконструкции теплосети. Тогда, напомним, новое покрытие моментально пришло в негодность. 
    На прошлой неделе мы рассказывали, что на злополучной улице проводят ямочный ремонт, вместо капитального, как надеялись многие.
    Сейчас же дорожники намерены заменить почти километр полотна. 

     

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