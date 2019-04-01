Курск. На улице Красной Армии укладывают асфальт

На ул. Красной Армии в Курске укладывают асфальт. Работы по гарантии проводит тот же подрядчик, который проводил благоустройство улицы после реконструкции теплосети. Тогда, напомним, новое покрытие моментально пришло в негодность.

Сейчас же дорожники намерены заменить почти километр полотна.