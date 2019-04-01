В Курской области разыскивают водителя мотоблока, в который врезался 16-летний мопедист без прав

В Мантуровском районе Курской области в ДТП пострадал 16-летний подросток.

По сообщению ГИБДД, 23 апреля примерно в 22 часа 10 минут на 3 км автодороги «Ст. Кривецкая-Мантурово-Лукьяновка-Тим» парень, не имея права управления, ехал на мопеде «Альфа» и врезался в стоящий на проезжей части дороги мотоблок. Пострадал сам мопедист, его госпитализировали в мантуровскую райбольницу. Водитель мотоблока с места аварии скрылся.





Госавтоинспекция просит очевидцев этого ДТП, и тех, кто располагает какой-либо информацией по факту ДТП, сообщить в дежурную часть ОМВД России по Мантуровскому району по тел.: (471-55) 2-12-02, или по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 36-70-01, 36-70-02.