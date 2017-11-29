В Курске пенсионер обокрал организацию, в которой работал

Представители одного из крупных транспортных предприятий Курска обратились в полицию, обнаружив пропажу запчастей из ремонтного цеха. В организации не досчитались 16 коленчатых валов и головки блока цилиндров от автобусов. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению кражи может быть причастен 65-летний сотрудник предприятия. Выяснилось, что подозреваемый, на своей машине, ночью вывез запчасти с территории предприятия и сдал в пункт приёма лома. Мужчине доверяли, поэтому машину на КПП не досматривали. Сейчас он сотрудничает со следствием и уже начал возмещать нанесённый ущерб. Часть похищенного удалось изъять и вернуть представителям организации. До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. За кражу пенсионер может отправиться за решётку на 2 года. Сегодня, 13:47 К списку новостей