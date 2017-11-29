поиск по сайту
 

    В Курске пенсионер обокрал организацию, в которой работал

    Сегодня, 13:47
    В Курске пенсионер обокрал организацию, в которой работал
    Представители одного из крупных транспортных предприятий Курска обратились в полицию, обнаружив пропажу запчастей из ремонтного цеха. В организации не досчитались 16 коленчатых валов и головки блока цилиндров от автобусов. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к совершению кражи может быть причастен 65-летний сотрудник предприятия. Выяснилось, что подозреваемый, на своей машине, ночью вывез запчасти с территории предприятия и сдал в пункт приёма лома. Мужчине доверяли, поэтому машину на КПП не досматривали. Сейчас он сотрудничает со следствием и уже начал возмещать нанесённый ущерб. Часть похищенного удалось изъять и вернуть представителям организации. До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде. За кражу пенсионер может отправиться за решётку на 2 года.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама