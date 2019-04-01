Под Курском грузовой фургон столкнулся с «Калиной». Погибла молодая женщина

Сегодня утром в страшной аварии в Курской области вблизи деревни Шабановка Тимского района погибла молодая женщина.

Как сообщили в региональном УМВД, примерно без двадцати минут десять на 69-м километре автодороги «Курск – Воронеж» столкнулись грузовой «Хёндай» под управлением 41-летнего водителя и попутная «Лада Калина», за рулём которой была 28-летняя женщина. Машины в результате столкновения загорелись. Курянка погибла на месте. Водителя фургона с логотипом «Красное и Белое» госпитализировали.