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    В этом году на улице Красной Армии Курска заменят ещё почти 900 метров трубопровода

    Сегодня, 15:09
    В этом году на улице Красной Армии Курска заменят ещё почти 900 метров трубопровода
    «Мы уйдём оттуда с гордо поднятой головой», — пообещал главный инженер курского филиала «Квадры», говоря о третьем сезоне ремонта теплосети на улице Красной Армии. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам отопительного сезона, который завершился накануне. 

    В этом году на улице Красной Армии заменят почти 900 метров трубопровода. 
    В прошлом году ремонт там начали в июне и закончили только в октябре. Да и то, после настойчивых требований врио губернатора. Асфальт  подрядчик, в спешке завершавший работы, положил настолько некачественно, что за зиму он развалился. Его пришлось полностью заменить. Работы уже почти завершили. Как будет держаться новый асфальт и не придётся ли его переделывать снова, посмотрим, походим, поездим…

    Добавим, в этом году самые масштабные работы на теплосетях запланированы на следующих участках:
    - реконструкция сетей горячего водоснабжения в Сеймском округе (3160 метров);
    - реконструкция тепломагистрали на улицах Семеновской и Димитрова (1892 м);
    - реконструкция тепломагистрали на улице Красной Армии (888 м);
    - капремонт тепломагистрали на улице Беговой (646 м);
    - капремонт тепломагистрали на улице Энгельса (500 м);
    - капремонт внутриквартальной теплосети в переулке Гоголя (380 м);
    - капремонт внутриквартальной теплосети на улице Пигорева (326 м);
    - капремонт внутриквартальной теплосети на улице Ухтомского (297 м).

     

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