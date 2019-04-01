В этом году на улице Красной Армии Курска заменят ещё почти 900 метров трубопровода

«Мы уйдём оттуда с гордо поднятой головой», — пообещал главный инженер курского филиала «Квадры», говоря о третьем сезоне ремонта теплосети на улице Красной Армии. Такое заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам отопительного сезона, который завершился накануне.





В этом году на улице Красной Армии заменят почти 900 метров трубопровода.

В прошлом году ремонт там начали в июне и закончили только в октябре. Да и то, после настойчивых требований врио губернатора. Асфальт подрядчик, в спешке завершавший работы, положил настолько некачественно, что за зиму он развалился. Его пришлось полностью заменить. Работы уже почти завершили. Как будет держаться новый асфальт и не придётся ли его переделывать снова, посмотрим, походим, поездим…





Добавим, в этом году самые масштабные работы на теплосетях запланированы на следующих участках:

- реконструкция сетей горячего водоснабжения в Сеймском округе (3160 метров);

- реконструкция тепломагистрали на улицах Семеновской и Димитрова (1892 м);

- реконструкция тепломагистрали на улице Красной Армии (888 м);

- капремонт тепломагистрали на улице Беговой (646 м);

- капремонт тепломагистрали на улице Энгельса (500 м);

- капремонт внутриквартальной теплосети в переулке Гоголя (380 м);

- капремонт внутриквартальной теплосети на улице Пигорева (326 м);

- капремонт внутриквартальной теплосети на улице Ухтомского (297 м).