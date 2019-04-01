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    Ревнивый курянин бил односельчанина головой о печь, а потом зарубил топором

    Сегодня, 15:19
    Ревнивый курянин бил односельчанина головой о печь, а потом зарубил топором
    В Рыльском районе перед судом предстанет 61-летний мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого.
    По версии следствия, днём 19 января этого года к пенсионеру в гости пришёл его 67-летний знакомый односельчанин, с которым они стали распивать спиртные напитки, - сообщили в СУ СК России по Курской области. Затем, на почве ревности, между ними произошла ссора, и хозяин дома несколько раз ударил своего гостя головой о металлическую часть печи, а потом добил топором и ещё каким-то неустановленным колюще-рубящим предметом. Пожилой селянин скончался.
    Уголовное дело направлено в суд.

     

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